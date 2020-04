Brunetta: “Vorrei un governo che governi. È come andare in bicicletta, sei vai troppo piano cadi”

Agenpress. Subito una moratoria fino all’autunno sugli adempimenti fiscali e contributivi per chi è stato colpito dalla crisi. E poi a chi è stato in prima linea va raddoppiato lo stipendio come a medici e infermieri. Nel settore privato vanno azzerate le tasse ai lavoratori dell’alimentare e affini. E poi alle imprese non basta solo la liquidità per ripartire. Ci vuole anche un risarcimento per il periodo di chiusura, ci sono filiere che avranno danni per mesi se non per anni.

Prorogare è facile, il problema è cosa fare dopo. Non abbiamo sentito una strategia su come controlleremo l’epidemia e su come ricostruire un Paese in malora. Le commissioni vanno bene, ma serve la politica, quella che decide e risolve.