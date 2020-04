Coronavirus. Usa, 530.006 positivi, quasi 21mila morti. Fauci, meno morti se restrizioni prima

Agenpress – I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono 530.006. Il numero dei morti va verso quota 21.000 attestandosi a 20.608. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. 1.920 i morti nelle ultime 24 ore.

Al momento non è possibile garantire che il voto di persona a novembre è sicuro, afferma il massimo esperto di virologia in Usa, Anthony Fauci, in un’intervista a Cnn. Fauci non esclude la possibilità che il coronavirus possa riemergere in autunno e ribadisce che non c’è nessun ‘interruttore’ per la riapertura dell’economia americana. In ogni caso una riapertura potrebbe essere avviata in qualche modo a maggio.

Molte vite avrebbero potuto essere salvate se le restrizioni per contenere il coronavirus fossero state adottate prima, ha aggiunto Fauci, affermazioni che arrivano mentre impazza la polemica sui ritardi nella risposta all’emergenza del coronavirus da parte di Donald Trump che, secondo indiscrezioni, avrebbe lasciato cadere nel vuoto gli allarmi lanciati da funzionari e altri componenti della sua amministrazione.