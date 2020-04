Petrolio. Trump soddisfatto, Opec+ trova l’accordo: taglio produzione da 9,7 mln di barili

Agenpress – “L’accordo all’Opec+ è fatto e salverà decine di migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti. Voglio ringraziare e congratularmi con il presidente russo Vladimir Putin e il re Salman dell’Arabia Saudita. Ho appena parlato con loro dallo Studio Ovale”. Così Donald Trump su Twitter, sottolineando che quello raggiunto “è un grande accordo per tutti”.

“Sono stato coinvolto nelle trattative e il numero che l’Opec+ sta cercando è un taglio di 20 milioni di barili al giorno, non i 10 di cui si parla. Se qualcosa di simile accadesse e il mondo tornasse a lavorare dopo il disastro del Covid 19, l’industria dell’Energia sarà di nuovo forte. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato con me, in particolare a Russia e Arabia Saudita”, aggiunge Trump. L’Opec+ ha raggiunto un accordo per un taglio di 9,7 milioni di barili al giorno.

L’Opec+ (gruppo che comprende, oltre ai membri Opec anche altri 10 Paesi tra cui Russia e Messico) ha raggiunto, infatti, un accordo per un taglio della produzione di petrolio e per mettere fine alla guerra dei prezzi. A riportarlo è l’agenzia Bloomberg, che cita alcuni delegati. L’intesa è sulla riduzione di 9,7 milioni di barili al giorno. Il Messico, che inizialmente si era sfilato dall’accordo, ridurrà la sua produzione di 100mila barili al giorno.

Ed oggi il petrolio Wti vola con l’accordo dell’Opec+, con le quotazioni che salgono del 9% arrivando quasi a 25 dollari al barile.