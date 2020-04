Coronavirus. 120mila morti, quasi 2mln di contagi. Onu invia attrezzature mediche in Africa

Agenpress – Sono oltre 120mila i morti nel mondo a causa del nuovo coronavirus. E’ quanto emerge dal bilancio aggiornato della Johns Hopkins University. I contagi sono 1.929.922.

Intanto l’Onu ha inviato attrezzature mediche fondamentali per consentire ai Paesi africani. L’aereo del “Volo di Solidarietà” ha consentito di far giungere un milione di maschere, guanti, occhiali, camici, termometri, nonché ventilatori, in quantità sufficiente per permettere agli operatori sanitari di prendere cura di 30.000 pazienti in tutto il continente.

“Il Volo di Solidarietà fa parte di uno sforzo più vasto per la spedizione di forniture mediche salvavita in 95 paesi”, ha commentato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms.

Il materiale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è stato trasportato dal Programma alimentare mondiale (Pam). “Vorrei ringraziare l’Unione africana, i governi degli Emirati Arabi Uniti e dell’Etiopia, la Fondazione Jack Ma e tutti i nostri partner per la loro solidarietà con i paesi africani in questo momento critico della storia”. L’operazione è di gran lunga la più grande singola spedizione di forniture dall’inizio della pandemia”, ha affermato la portavoce del Pam, Elysabeth Byrs”.