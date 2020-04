Coronavirus. Trump, ho io l’autorità per riaprire il Paese. Pace fatta con Fauci, “persona straordinaria”

Agenpress – C’e’ una chiara evidenza che la strategia per rallentare la pandemia da coronavirus sta funzionando. Lo ha detto Donald Trump nel briefing quotidiano alla Casa Bianca sul coronavirus, aggiungendo che il numero giornaliero di nuovi casi rimane piatto e sottolineando di avere “l’autorità suprema” per riaprire l’economia degli Stati Uniti. Una affermazione che arriva mentre vari governatori stanno lavorando insieme per piani coordinati di riapertura delle attività’ imprenditoriali.

“Nessuno è rimasto senza respiratore”, ha aggiunto Trump, tornando poi a parlare di Anthony Fauci, il super esperto della task force. “E’ una persona straordinaria. Ho solo ritwittato l’opinione di un’altra persona, non tutti sono d’accordo con Fauci, ma e’ una persona straordinaria, abbiamo fatto un grande lavoro insieme”.

Anche Fauci dal canto suo ha smorzato i toni. “La mia era una risposta ipotetica. È ovvio che vi sarebbero stati meno morti”, ha osservato, negando che fosse una critica al presidente. “L’unica volta in cui io e la dottoressa Birx gli abbiamo raccomandato il lockdown, ha agito subito” con misure di mitigazione.