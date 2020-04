Cura Italia: Unc, no alle commissioni sui prelievi bancomat

Agenpress – “Chiediamo che siano abolite le commissioni per i prelievi bancomat effettuati presso lo sportello Atm di un’altra banca” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non è giusto che con le limitazioni agli spostamenti, chi non ha la fortuna di avere una filiale della propria banca nel proprio paese, sia costretto a pagare una commissione. Una misura che è già antiquata e assurda, in un mondo in cui dovremmo incentivare la moneta elettronica, ma che ora diventa una beffa. Chiediamo che questa misura sia inserita nel Cura Italia e che, in ogni caso, l’Abi si faccia promotrice di questa iniziativa” prosegue Dona.