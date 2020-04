Coronavirus. Usa. I dubbi di Antony Fauci su riapertura dopo 1° maggio. “Obiettivo ottimista”

Agenpress – Il Dr. Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive del governo, ha detto martedì che gli Stati Uniti non hanno ancora i test critici e le procedure di tracciabilità necessarie per iniziare a riaprire l’economia della nazione, aggiungendo una dose di cautela alle proiezioni sempre più ottimistiche dal Casa Bianca.

“Dobbiamo disporre di qualcosa che sia efficiente e su cui possiamo fare affidamento, e non siamo ancora arrivati”, ha dichiarato Fauci in un’intervista a The Associated Press.

I commenti di Fauci arrivano quando il presidente Donald Trump e altri nell’amministrazione valutano la rapidità con cui le aziende possono riaprire e gli americani possono tornare al lavoro settimane dopo che il coronavirus in rapida espansione ha sostanzialmente bloccato l’economia degli Stati Uniti. Trump ha lanciato la possibilità di riaprire alcune aree entro il 1 ° maggio e ha detto che potrebbe annunciare raccomandazioni già questa settimana.

Fauci ha dichiarato che un obiettivo del 1 ° maggio è “un po ‘eccessivamente ottimista” per molte aree del paese. Qualsiasi allentamento delle rigide regole di distanziamento sociale in atto in gran parte del paese dovrebbe avvenire su una base “mobile”, non tutte in una volta, ha detto, riflettendo il modo in cui COVID-19 ha colpito diverse parti del paese in momenti diversi.

Tra le principali preoccupazioni di Fauci: che ci saranno nuovi focolai in luoghi in cui il distanziamento sociale è diminuito, ma i funzionari della sanità pubblica non hanno ancora le capacità per testare rapidamente il virus, isolare eventuali nuovi casi e rintracciare tutti che è arrivata una persona infetta in contatto con.

“Ti garantirò, una volta che inizi a ritirarti ci saranno infezioni. È il modo in cui gestisci le infezioni che conta “, ha detto Fauci all’AP.

La chiave è “far uscire le persone dalla circolazione se vengono infettate, perché una volta che inizi a ricevere i cluster, allora sei davvero nei guai”, ha aggiunto.

Allo stesso tempo Fauci dirige le ricerche del governo critico, è anche uno dei principali portavoce dell’amministrazione sul virus, trascorrendo ore ogni settimana al fianco di Trump durante i suoi lunghi briefing giornalieri alla Casa Bianca.

Fauci ha affermato che il suo ruolo pubblico è importante, ma ha ammesso che la durata di questi briefing – lunedì è durato per quasi due ore e mezza – è stata “davvero svuotante” e che non conta nemmeno la preparazione e l’attesa che inizi.

“Se fossi stato in grado di fare solo alcuni commenti e poi andare al lavoro, sarebbe stato molto meglio”, ha detto. “Non è l’idea di essere lì e rispondere alle domande, che penso davvero sia importante per il pubblico americano. È la quantità di tempo. “