Coronavirus. Francia e Gran Bretagna chiedono spiegazioni alla Cina. Cosa è successo??

Agenpress – Sulla gestione del virus in Cina “sono successe cose che non sappiamo”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron.

Anche il governo britannico intende rivolgere “domande difficili alla Cina” quando l’emergenza coronavirus sarà passata su “come tutto questo sia accaduto” e “come non si sia potuto fermarlo prima”.

A dirlo il ministro degli Esteri, Dominic Raab, supplente del premier Boris Johnson, sottolineando la buona collaborazione sanitaria con Pechino in queste settimane, ma notando che “bisogna guardare tutti i lati” della questione, ma ha aggiunto che occorrerà “un approfondimento accurato” su tutto a tempo debito, incluso “sull’esplosione dell’epidemia”, e che “non c’è dubbio” che non si potrà tornare semplicemente “al business as usual”. Incalzato a ipotizzare eventuali sanzioni o altre forme di ritorsione, il vicario di Johnson ha tuttavia frenato: “Prima bisognerà capire cosa è successo”, si è limitato a dire.