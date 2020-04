Coronavirus. New York, Cuomo proroga il lockdown fino al 15 maggio

Agenpress – Il Governatore di New York Andrew Cuomo ha dichiarato che giovedì lo stato estenderà il suo piano di allontanamento sociale al 15 maggio.

“Cosa succede dopo, non lo so. Vedremo a seconda di ciò che mostrano i dati”, ha detto.

I tassi di ricovero, ricovero in terapia intensiva e intubazione sono tutti in calo, ha affermato Cuomo.

“La buona notizia è che possiamo controllare il virus … possiamo controllare la diffusione”. Prima che i mandati di distanziamento sociale vengano attenuati, gli esperti affermano che dovranno essere condotti maggiori test sul coronavirus a livello nazionale per tenere traccia della penetrazione del virus nelle comunità e consentire ai funzionari di separare coloro che sono infetti.

“Non ci serve a niente rimandare tutti al lavoro e poi far ammalare tutti”, ha detto il governatore del Minnesota Tim Walz.

“Quello che ci fa bene è essere in grado di rimandare al lavoro le persone che, una, possono essere immuni perché ce l’hanno, due, sono appena state testate e sono prive di sintomi e, tre, abbiamo le risorse necessarie se qualcuno si ammala che non diventa un punto caldo. Questo è ciò che tutti gli esperti e le persone stanno cercando di raggiungere … Perché altrimenti stai rimandando le persone là fuori con la possibilità di ottenere questa cosa. “

Oltre ai test per contenere proattivamente il virus, i lavoratori in prima linea hanno bisogno di adeguate forniture di dispositivi di protezione per prevenirne la diffusione, ha affermato Jeff Johnson, direttore dello stato dell’AARP della Florida.

Il governatore di Washington Jay Inslee ha anche richiesto i test rapidi per determinare quando possono essere revocate le restrizioni di emergenza. “Dobbiamo costruire l’equivalente di un vigile del fuoco”.

Mentre il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti ha affermato che la sua città probabilmente non consentirà eventi sportivi pubblici e concerti fino al prossimo anno, Inslee non era ancora pronto ad andare così lontano.