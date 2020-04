Coronavirus. Russia. Medico, stiamo raggiungendo il picco. Confermati 27.938 casi, 232 decessi

Agenpress – Le statistiche sui casi di coronavirus in Russia indicano che il paese si sta avvicinando al picco della malattia, ha detto giovedì il famoso pediatra russo Leonid Roshal, che co-presiede il quartier generale centrale del Fronte popolare di tutta la Russia.

“Per quanto riguarda le previsioni, non sono un cartomante, e non sono nemmeno uno specialista in malattie infettive. Sono solo un medico e vedo arrivare quelle cifre. Penso che ci stiamo preparando per un picco. Sì, lì saranno più persone che potrebbero avere un test positivo “, ha detto Roshal durante una conferenza online ospitata da TASS.

“Ma stiamo facendo uno sforzo giusto e massimo per prepararci per un possibile sviluppo di pandemia in futuro”, ha detto il medico.

Alla fine di dicembre 2019, funzionari cinesi hanno notificato all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) lo scoppio di una polmonite precedentemente sconosciuta nella città di Wuhan, nella Cina centrale. Da allora, casi del romanzo coronavirus – chiamato COVID-19 dall’OMS – sono stati segnalati in ogni angolo del globo, compresa la Russia.

L’11 marzo 2020, l’OMS ha dichiarato l’epidemia di coronavirus una pandemia. Secondo le ultime statistiche, oltre 2.000.000 di persone sono state infettate in tutto il mondo e sono state segnalate quasi 140.000 morti.

Ad oggi, in Russia sono stati confermati 27.938 casi di coronavirus, con 2.304 pazienti che si sono ripresi dal virus. Gli ultimi dati della Russia indicano 232 decessi a livello nazionale. In precedenza, il governo russo ha istituito una hotline Internet per mantenere il pubblico aggiornato sulla situazione del coronavirus.