Coronavirus: Carfagna, Governo non ha proposta per Consiglio Ue, farà spettatore

Agenpress. “In vista del Consiglio europeo il governo italiano non ha formulato nessuna proposta specifica. La Spagna ha reso pubblica la sua idea sul recovery plan: emissione di titoli comuni, altri strumenti finanziari a disposizione e ampliamento del bilancio dell’Unione.

Come la Spagna si stanno muovendo anche altri paesi, mentre l’esecutivo Pd-M5S sembra voler affrontare l’appuntamento cruciale del 23 aprile nello stesso modo in cui il premier Conte ha agito nelle sue conferenze stampa via Facebook: annunci generici e nessun elemento chiaro e definito. Dicono no al Mes ma senza indicare una alternativa precisa.

Parlano di Eurobond ma non elaborano un piano specifico. Per il bene dell’Italia e per l’interesse nazionale il governo non solo deve dimostrare maggiore chiarezza, ma deve essere più concreto. L’alternativa è trovarsi a fare da spettatori e a discutere solo le proposte che arrivano da altri”.

Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.