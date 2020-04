Reporter senza frontiere. La stampa libera in Cina avrebbe potuto prevenire la pandemia

Agenpress – “Se ci fosse stata una stampa libera in Cina, se questi informatori non fossero stati messi a tacere, allora si sarebbe potuto impedire che si trasformasse in una pandemia”.

Lo ha detto Rebecca Vincent, direttore dell’ufficio di Reporter senza frontiere ( RSF ) nel Regno Unito, sottolineando come la Cina è al 177° posto per libertà di stampa.

“A volte possiamo parlare della libertà di stampa in modo teorico, ma questo dimostra che a volte l’impatto può essere fisico. Può influire su tutta la nostra salute”, ha detto.