Coronavirus. Trump, stop immigrazione per 60 giorni, non riguarderà i lavoratori temporanei

“Mettendo in pausa l’immigrazione, contribuiremo a mettere i disoccupati americani in prima fila per i lavori mentre l’America riapre”, ha detto Trump.

“Sarebbe sbagliato e ingiusto per gli americani licenziati dal virus essere sostituiti con il nuovo lavoro immigrato trasportato dall’estero. Dobbiamo prima prenderci cura dei lavoratori americani”.