Zappone (FdI): “Affido presso famiglie di anziani più fragili, una misura concreta e di forte impatto sociale”

AgenPress. “Ho sottoscritto e condiviso come componente della commissione Sanità, la proposta di legge n. 215 riguardante la ‘Disciplina dell’affido in favore delle persone anziane fragili” dichiara la consigliera regionale di FdI Emanuela Zappone. “Si tratta di un’iniziativa legislativa di grande incidenza sul piano sociale, che prevede percorsi di affidamento presso famiglie, di anziani non autosufficienti o in condizioni di fragilità sociale. Viene introdotta una misura innovativa, in linea con i principi legati ad un welfare sociale moderno improntato sul supporto, la compagnia e l’assistenza delle persone anziane.

Mi trovo perfettamente d’accordo nel merito della proposta di legge, a partire dalla distinzione tra tre diverse forme di affido: piccolo affido, affido di supporto e affido in convivenza, che tengono conto dei diversi bisogni e gradi di fragilità. Le tipologie d’intervento previste: percorsi di accoglienza temporanea o stabile; sostegno psicologico e relazionale; promozione dell’inclusione sociale; alleggerimento del carico assistenziale sulle strutture sociosanitarie.

Intendo dare sin da ora il mio contributo alla proposta di legge, attraverso la presentazione di emendamenti migliorativi al testo presentato. Intendo fare i complimenti a tutta la commissione per il lavoro egregio svolto nell’iter di questa proposta e rivolgo in particolare un ringraziamento alla presidente Alessia Savo, come proponente di un’iniziativa di grande rilievo e capace di incidere sulla vita di tante famiglie, dimostrando notevole sensibilità sulle tematiche sociali.

Se sarà approvato prima in commissione e poi in aula, avremo uno strumento che favorirà una presa in carico più umana ed in grado di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di solitudine ed emarginazione tanto diffusi tra persone della terza età particolarmente fragili” conclude la consigliera Emanuela Zappone.