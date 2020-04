L’ opinione di Roberto Napoletano. RI-Fate Presto/6. Il Professore Gualtieri e il connubio burocrazia-politica

Così l’elicottero monetario arriva solo per gli amici degli amici e il Paese muore

Agenpress – Danno i soldi per statalizzare le imprese che vanno male e lasciano nelle varie e eventuali i soldi veri (dovuti) alle imprese vere. In questi momenti in tutto il mondo si fanno contribuzioni di liquidità a fondo perduto a favore di chi ha perso il lavoro e di chi ha perso fatturato per colpe non loro e noi invece moltiplichiamo le burocrazie per continuare a fare i favori agli amici degli amici.

Tutto il mondo opera con l’elicottero monetario perché questo impone la Grande Depressione, noi invece fabbrichiamo castelletti di carta e, prima di erogare qualche quattrino vero ai tanti che ne hanno diritto, li portiamo tutti a sperdere nel monopoli del parastato dove le stazioni della Via Crucis si moltiplicano di decreto in decreto. Scegliendo fior da fiore e facendo fare a ognuno un mestiere che non è il suo.

