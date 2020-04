Immobili: Filiera Immobiliare Re Mind. La Camera impegna Governo su tematiche Filiera Immobiliare

Agenpress. A seguito delle votazioni svoltesi al DL Cura Italia, la Camera dei Deputati ha impegnato il Governo ad approfondire le tematiche della Filiera Edilizia e Immobiliare, comprese i temi inerenti la SOSTENIBILITÀ APPLICATA A MATERIALI, METODOLOGIE, PROCESSI ED EDIFICI BASATI SU PROTOCOLLI ENERGETICO-AMBIENTALI (RATING SYSTEM).

Grazie al Presidente di Re Mind, Paolo Crisafi per aver portato a sintesi molti ragionamenti e spunti, cui mi onoro di aver contribuito come Consigliere Delegato Area Manifattura Immobiliare di Re Mind oltre che come Vicepresidente di Green Building Council Italia.

Ci adopereremo in tale direzione per alimentare i tavoli di lavoro già in essere con i Ministeri competenti per continuare a dare un contributo tecnico-scientifico per le Filiere Edilizia e Immobiliare volta a perfezionare le attuali normative.