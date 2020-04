Coronavirus. Spagna, la gioia dei bambini a spasso per un’ora dopo 6 settimane in isolamento

Agenpress – Domenica, nelle strade spagnole sono scoppiati grida di gioia quando i bambini hanno potuto lasciare le loro case per la prima volta in sei settimane, per una passeggiata di un’ora con un genitore ad una distanza di 1 km da casa.

Il suono dei bambini che urlavano e il rumore delle biciclette sul marciapiede dopo i 44 giorni di isolamento dei cittadini più giovani della Spagna hanno offerto un primo assaggio di un graduale ritorno alla vita normale nel paese che ha registrato 288 decessi in 24 ore, contro i 378 segnalati ieri.

Dal 2 maggio sarà possibile uscire dalla propria abitazione insieme ad altri membri del nucleo familiare per una passeggiata o per effettuare dell’attività sportiva, ha annunciato in un videomessaggio trasmesso nella serata di ieri il premier Pedro Sanchez, sottolineando che le nuove regole saranno possibili “se la pandemia continua a svilupparsi in modo favorevole”. Le misure restrittive sono state introdotte in Spagna il 15 marzo e sono appena state prorogate per altre due settimane.

“La massima attenzione sarà la nostra linea guida per il rollback”, ha detto sabato sera il Primo Ministro spagnolo Sánchez, quando ha annunciato che gli spagnoli saranno autorizzati a lasciare le loro case per brevi passeggiate ed esercizio fisico a partire dal 2 maggio. “Dobbiamo essere molto prudenti perché non c’è manuale, nessuna road map da seguire. “

Finora, gli adulti spagnoli sono stati ammessi solo per lo shopping essenziale o per andare al lavoro. I bambini sotto i 14 anni sono stati completamente isolati, ma a partire da domenica mattina sono stati autorizzati a fare passeggiate con un genitore per un’ora.