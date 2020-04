Poliziotto ucciso a Napoli. Adinolfi (M5S). “Tragedia nella tragedia. Punizioni esemplari per gli autori”

Agenpress – “È una tragedia nella tragedia quella che ha scosso la comunità campana e non solo all’alba di oggi. Il mio primo pensiero va alla famiglia dell’agente scelto Pasquale Apicella che ha perso la vita nel tentativo di sventare una rapina e al poliziotto ferito, l’assistente capo Salvatore Colucci, faccio invece gli auguri di una pronta guarigione”.

Così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Isabella Adinolfi, sì è espressa sulla morte del poliziotto, ucciso a Napoli durante lo svolgimento del proprio lavoro, e del collega ferito.

“Agli uomini e alle donne della Polizia di Stato e di tutte le forze dell’ordine va un ringraziamento straordinario per il lavoro quotidiano che svolgono – conclude l’on. Adinolfi – per garantire la sicurezza dei cittadini. Mi auguro vivamente che il sacrificio con la vita pagato dall’agente ucciso sia seguito da provvedimenti esemplari contro gli autori per dare un segnale di giustizia in giorni in cui la scarcerazione di tanti boss per motivi di salute ha fatto venire meno la fiducia dei cittadini”.