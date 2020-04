Coronavirus. Russia. Esperto. Gli uomini hanno maggiori probabilità di contrarlo rispetto alle donne

Agenpress – Gli uomini hanno maggiori probabilità di contrarre il nuovo coronavirus rispetto alle donne (il 60% degli uomini contro il 40% delle donne), ha informato Sergey Avdeev, vicedirettore del dipartimento di pneumologia della Prima Università statale medica di Mosca. Ha aggiunto che finora non ci sono motivi per dire che gli uomini manifestano sintomi più gravi della malattia rispetto alle donne.

“È vero, le donne contraggono la malattia leggermente meno spesso degli uomini. Tuttavia, il rapporto non è così grande. Il 60% [delle persone infette] è di sesso maschile, il 40% è di sesso femminile. Per quanto riguarda la gravità della malattia, non ci sono motivi finora per dire che gli uomini hanno maggiori probabilità di sviluppare sintomi gravi “, ha detto sul canale televisivo Rossiya-1.

Avdeev ha osservato che la percentuale di fumatori tra quelli infetti dal virus è inferiore alle aspettative. “Sembra una buona notizia per tutti i fumatori, come se fumi, hai meno probabilità di essere infettato. Tuttavia, è troppo presto per trarre tali conclusioni, perché altri dati suggeriscono che ci sono più fumatori tra i pazienti più gravi, ” Lui ha spiegato. L’esperto ha aggiunto che la quantità di fumatori nelle unità di terapia intensiva “può essere doppia rispetto al numero di fumatori tra i pazienti nella fase di terapia pre-intensiva”.

Alla fine di dicembre 2019, funzionari cinesi hanno notificato all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) lo scoppio di una polmonite precedentemente sconosciuta nella città di Wuhan, nella Cina centrale. Da allora, casi del romanzo coronavirus – chiamato COVID-19 dall’OMS – sono stati segnalati in ogni angolo del globo, compresa la Russia.

L’11 marzo 2020, l’OMS ha dichiarato l’epidemia di coronavirus una pandemia. Secondo le ultime statistiche, oltre 3.000.000 di persone sono state infettate in tutto il mondo e sono state segnalate oltre 211.000 morti. Inoltre, finora, oltre 923.000 persone si sono riprese dalla malattia in tutto il mondo.

Ad oggi, in Russia sono stati confermati 93.558 casi di coronavirus, con 8.456 pazienti che si sono ripresi dal virus. Gli ultimi dati della Russia indicano 867 vittime in tutto il paese. In precedenza, il governo russo ha istituito una hotline Internet per mantenere il pubblico aggiornato sulla situazione del coronavirus.