Francia. Coronavirus: “La stagione 2019-2020 di sport professionistici e calcio, non sarà in grado di riprendere”

Agenpress – “La stagione 2019-2020 degli sport professionistici, in particolare quella del calcio, non potrà riprendere”, ha annunciato il Primo Ministro Edouard Philippe, martedì in un discorso all’Assemblea Nazionale, dubitando delle speranze dei diversi campionati interrotti da metà marzo a causa della pandemia.

“Per dare visibilità agli organizzatori di eventi, voglio chiarire che i principali eventi sportivi (…), tutti gli eventi che riuniscono più di 5.000 partecipanti e sono quindi oggetto di una dichiarazione in prefettura e deve essere organizzato con largo anticipo, non può essere tenuto prima di settembre “, ha anche detto ai deputati.