Nuova Zelanda. I surfisti sfidano il virus e tornano sulle onde

Agenpress – Nella famosa Bondi Beach di Sydney, centinaia di nuotatori e surfisti hanno sfidato il fresco clima autunnale per tornare in acqua.

La polizia aveva chiuso la spiaggia cinque settimane fa a causa di migliaia di persone che si radunavano lì per sfidare i regolamenti di allontanamento sociale per fermare la diffusione del coronavirus.

La spiaggia è stata riaperta solo per l’esercizio. I visitatori venivano contati per garantire l’allontanamento sociale e non potevano indugiare sulla sabbia. Una tenda per il test dei virus si trova nelle vicinanze poiché il comune locale ha un alto tasso di infezioni, in particolare tra i backpacker che vivono spesso in condizioni affollate.

A Christchurch, in Nuova Zelanda, i surfisti hanno salutato un’alba spettacolare mentre tornavano sulle onde. La Nuova Zelanda ha alleggerito il suo blocco per un mese, consentendo alcune attività se viene mantenuta la distanza sociale.

La Nuova Zelanda ha registrato cinque nuovi casi. Il primo ministro Jacinda Ardern ha dichiarato che non vi è stata una diffusa trasmissione comunitaria del virus e che il paese è finora riuscito a evitare i peggiori scenari di epidemie. Ha detto che avrebbe continuato a dare la caccia agli ultimi casi. A partire da mezzanotte, alcune attività come l’edilizia possono riaprire, ma con il distanziamento sociale. Ardern ha affermato che la nazione sta aprendo l’economia ma non la vita sociale delle persone.