Cina. I cacciatori di virus che cercano grotte di pipistrelli per prevedere la prossima pandemia

Quando il sole tramonta, migliaia di pipistrelli volano fuori dalle grotte, in cerca di cibo – e direttamente nelle loro reti.

Gli scienziati raccolgono le reti e mettono con cura i pipistrelli a dormire con un leggero anestetico, prima di estrarre delicatamente il sangue da una vena sulle loro ali. “Effettuiamo anche tamponi orali e fecali e raccogliamo escrementi”, afferma Peter Daszak, che presiede EcoHealth Alliance, una ONG americana specializzata nella rilevazione di nuovi virus e prevenzione della pandemia.

Prima dell’epidemia di SARS del 2003, la ricerca sui coronavirus non attirava molta attenzione. “Non è stato visto come un ramo sexy della ricerca medica”, afferma Wang Linfa, un virologo della Duke-NUS di Singapore, che sviluppa gli strumenti utilizzati per analizzare i campioni raccolti da EcoHealth Alliance.

All’epoca erano stati identificati solo due coronavirus umani, entrambi scoperti negli anni ’60.

Nel 2009 è stata fondata Predict . Finanziato da USAID, è guidato dall’Università della California Davis, insieme a EcoHealth Alliance, Smithsonian Institution, Wildlife Conservation Society e Metabiota, una società californiana che ha sviluppato un tracker epidemico.

L’iniziativa aveva il compito di identificare e rispondere alle nuove malattie zoonotiche – inclusi i coronavirus – prima che si diffondessero nell’uomo. Nel corso dei suoi 10 anni di attività, ha ricevuto circa $ 200 milioni di dollari. Dalla sua fondazione, sono stati identificati altri cinque coronavirus umani, tra cui Covid-19. Daszak stima che i pipistrelli ospitino fino a 15.000 coronavirus, solo poche centinaia dei quali sono attualmente noti. L’organizzazione di Daszak si concentra sulla Cina sud-occidentale, in particolare sul già citato sistema di grotte calcaree nella provincia dello Yunnan, noto per la sua vasta popolazione di pipistrelli. “Inizialmente abbiamo preso di mira la Cina perché stavamo cercando le origini della SARS”, spiega. “Ma poi ci siamo resi conto che c’erano centinaia di altri coronavirus pericolosi lì, quindi abbiamo deciso di spostare la nostra attenzione per trovarli.”