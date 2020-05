Coronavirus. 78.249 guariti (+2.304), 100.943 malati (-608), 28.236 vittime (+269)

Agenpress – Sono 78.249 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 2.304 rispetto a ieri, circa la metà rispetto al record che si era registrato ieri in numero di nuovi ‘negativizzati’. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Cala il numero dei malati, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri. Sono scesi a 100.943, con un decremento di 608 persone (ieri erano stati -3.106 i malati rispetto al giorno precedente).

Sono salite a 28.236 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 269 in un giorno.

Non si arresta l’ormai stabile da settimane trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.578, 116 in meno rispetto a ieri.