Agenpress. “Prima il Governo fa i danni scarcerando i boss mafiosi, poi fa di tutto per rimediare al danno mettendo in mezzo i magistrati, insomma come sempre questa maggioranza fa da scarica barili, per fortuna il direttore del Dap Basentini si è onestamente dimesso. Non ne fanno una giusta.”

Lo dichiara la Sanatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).