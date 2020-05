Bce. Berlusconi, sentenza Corte tedesca preoccupa, a rischio sostegno titoli di Stato italiani

Agenpress – “Il ruolo dell’Europa è decisivo, per questo oggi sono preoccupato. E’ di questa mattina un sentenza della Corte Costituzionale tedesca, che potrebbe mettere in discussione anche l’intervento della Bce a sostegno dei titoli di stato italiani”. Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“La pronuncia della Corte tedesca non è definitiva, ma già oggi la notizia ha determinato un aumento di qualche punto dello spread. Anche la copertura del nostro debito pubblico sarebbe a grave rischio. Tutto questo dimostra quanto strettamente dipendiamo dall’Europa e quanto forti siano i rischi se la solidarietà europea venisse messa in discussione”.

“Naturalmente la magistratura tedesca non può decidere cosa deve fare l’Europa, ma può imporre al governo tedesco e alla Bundesbank di non partecipare e di non finanziare il programma di acquisti della Banca Centrale Europea, che solo per i titoli di stato italiani è previsto in 220 miliardi per quest’anno”.