Coronavirus. Spagna, ad aprile persi 280mila posti di lavoro. Totale disoccupati 3,8 mln

Agenpress – In Spagna si stima che ad aprile siano stati persi 280mila posti di lavoro a causa dell’epidemia di coronavirus. Lo rende noto il ministero del lavoro. In parte la causa è il crollo del turismo durante il lockdown. I sussidi statali hanno raggiunto un incremento del 137 per cento, è stato riferito in un comunicato.

I dati resi noti oggi dal ministero del lavoro fanno seguito all’aumento “storico” di maggio, mese che ha registrato un’impennata di 300.000 persone in cerca di lavoro. In totale il numero di disoccupati è salito così a 3,8 milioni.

Sono 185 nelle ultime 24 ore (in leggero aumento rispetto al giorno prima), per un bilancio complessivo di 25.613. Nel bollettino quotidiano, riportato dal Pais, si legge che i casi complessivi sono 219.329, con un aumento di 867 in un giorno.

