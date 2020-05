Padre Franco Ciccimarra (Agidae): “Ai sindacati dico non aggravate la gestione delle Scuole”

Agenpress. La puntata odierna della trasmissione “Italians”, il format del martedì di approfondimento condotta da Massimo Lucidi con Roberto Salvini, patron di Canale Europa ed in onda contemporaneamente su America Oggi TV, si è aperta con l’intervento di Padre Franco Ciccimarra, presidente di Agidae, Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, il quale ha dichiarato:

“Chiedo ai sindacati della scuola, che oggi ho il piacere di incontrare, di non aggravare la situazione gestionale degli istituti con altre richieste economiche, alle quali non possiamo far fronte. Sapete bene che, quando è stato possibile, siamo stati ben lieti di sostenere il sistema scuola. Adesso non possiamo reggere se non camminiamo insieme”