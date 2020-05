Bce. Moscovici, Non possiamo lasciare da sola l’Italia. E’ a rischio l’Europa

Agenpress – “Non dobbiamo e non possiamo lasciare l’Italia da sola in questa terribile situazione sanitaria e finanziaria. Per l’Europa è un obbligo morale, oltre che un interesse economico e politico. La solidarietà è più che necessaria in questo momento: se abbandonassimo l’Italia, l’Eurozona si smantellerebbe”.

Lo dice l’ex commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici, per il quale si deve “evitare che si scateni una crisi del debito, è nell’interesse di tutti, in primo luogo dell’Italia, ma non solo. Le divisioni sulla solidarietà le conosciamo bene, siamo quasi abituati. Sono talmente fuori luogo che dovrebbero avere cittadinanza solo nel passato”.

In merito alla sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla Bce, “non so quale sarà l’esito finale del contenzioso, ma è chiaro che il programma di acquisto titoli della Bce ha mostrato la sua efficacia e ha contribuito a salvare l’Eurozona nei momenti più difficili. È un fatto che deve essere riconosciuto”.

“Ed è positivo che la sentenza della Corte tedesca non rappresenti un colpo di freno all’azione della banca centrale, anche se è un avvertimento preciso: mentre attraversiamo una crisi economica ben peggiore di quella finanziaria degli scorsi anni, non possiamo permetterci un passo indietro nella solidarietà fra i Paesi”.