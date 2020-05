Coronavirus. Cina, Pompeo, “ha le prove? ce le mostri”. Nessuna indagine internazionale

Agenpress – Il segretario di Stato americano Mike Pompeo “ha parlato molto negli ultimi tempi. Dice di avere enormi prove? Ce le mostri”. Pompeo non può presentare evidenze, perché non ne ha. L’origine del Covid-19 è una questione per scienziati ed esperti”.

Così la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, in conferenza stampa, sulle “enormi prove” segnalate da Pompeo in un’intervista di domenica alla Abc, sull’origine del coronavirus che sarebbe “sfuggito” da un laboratorio di Wuhan.

Chen Xu, ambasciatore di Pechino alle Nazioni Unite a Ginevra ha riferito che la Cina non darà la priorità all’invito di esperti internazionali per indagare sull’origine del coronavirus fino a quando non sarà sconfitta la pandemia.

“Per sapere se o come avverrà l’invito, in questo momento dobbiamo avere la giusta impostazione di priorità e, d’altra parte, abbiamo bisogno della giusta atmosfera”.