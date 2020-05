Coronavirus. 30.395 vittime (+194), 84.842 malati (-3.119), 103.031 guariti (+4.008)

Agenpress – Le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 30.395, con un incremento di 194 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento dei morti era stato di 243 unità.

Sono 84.842 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 3.119. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.663.

I pazienti guariti sono oltre 100 mila, ad oggi esattamente 103.031, con un incremento 4.008 rispetto a ieri. Venerdì i pazienti dimessi e guariti erano stati 2.747.

I contagiati totali dal coronavirus vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti – sono 218.268 con un incremento rispetto a ieri di 1.083. Ieri l’aumento era stato di 1.327.