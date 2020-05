Silvia Romano, la gioia dei genitori. Domenica alle ore 14 l’arrivo a Ciampino

Agenpress – Il padre di Silvia, Enzo Romano, ha reagito con grande emozione: “Lasciatemi respirare, devo reggere l’urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100 per cento. Devo ancora realizzare, mi lasci ricevere la notizia ufficialmente da uno dei miei referenti”. “La felicità è talmente grande che scoppia non mi interessa di nessun altro, solo di riabbracciare mia figlia dopo 17 mesi”.

“Sono felicissima, frastornata, non me l’aspettavo” ha detto la mamma Francesca Fumagalli, “non l’ho ancora sentita, sto aspettando una telefonata dalla Farnesina”.

L’operazione dell’Aise, diretta dal generale Luciano Carta, che portato alla liberazione è stata condotta con la collaborazione dei servizi turchi e somali ed è scattata la scorsa notte. La volontaria si trova ora in sicurezza nel compound delle forze internazionali a Mogadiscio.

Silvia sarà imbarcata domani stesso, e rientrerà in Italia alle 14 con un aereo dell’Aise che atterrerà a Ciampino.