Fase 2. Zaia, se il coronavirus perde la forza vuol dire che è artificiale

Agenpress – “Se il coronavirus perde forza vuol dire che è artificiale. Sarà la temperatura, sarà che il virus si è spompato, magari se ne andrà definitivamente e così non avremo la recidiva autunnale”.

Così il governatore del Veneto ha risposto a una domanda sulla possibilità che il Covid possa perdere forza con le mutazioni subite in questi mesi, sottolineando che è una “opinione personale” e non “quella di uno scienziato”.

Zaia ha ricordato che “si è fatta saltare la possibilità di votare a luglio perché il ministero della Salute avrebbe dato diniego secondo dei pareri. Ho chiesto quel parere e non ho avuto risposta da un mese. E quando lo vedrò mi domanderò come può essere che il 18 maggio si apre tutto e dopo due mesi non si può andare a votare? Peraltro in un contesto nel quale distanziamento sociale, e assembramento c’è per legge. A luglio c’è modo per andare a votare. La pensano come me Toti, Emiliano, De Luca, tutti”.

Zaia poi ha criticato l’idea di far aprire i locali mettendo “un tavolo ogni 4 metri”. “Lo facciano a casa loro, vorrebbe chiudere tutti i ristoranti”.