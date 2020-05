Benzina: dati Mise, prezzi calano ancora. Unc: Bene, buona notizia, discesa prosegue

Agenpress – Secondo i dati del ministero dello Sviluppo Economico appena pubblicati, i prezzi dei carburanti calano ancora.

“Bene. Una buona notizia. Anche se per via del solito problema della doppia velocità, i prezzi scendono sempre più lentamente di quando risalgono, proseguono i ribassi dei carburanti: la benzina si attesta a 1.362,01 euro al litro, il gasolio auto a 1.252,79 euro al litro. Un fatto positivo, considerato che, passando alla Fase 2, sono ripresi gradatamente e parzialmente gli spostamenti per motivi lavorativi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Rispetto a settimana scorsa, su un pieno di 50 litri di carburanti si risparmiano appena 61 cent per la benzina e 72 cent per il gasolio. E’ un calo certo minimo, ma rispetto a quattro settimane fa, prima del crollo del greggio, il risparmio per un pieno è ora di 3,01 euro per la benzina e 3,14 per il gasolio” prosegue Dona.

“Certo il Governo, che dovrebbe convocare i benzinai per scongiurare lo sciopero di stasera, dovrebbe anche affrontare il problema irrisolto delle troppe imposte sui carburanti, pari al 71,5% per la benzina e al 67,3% per il gasolio” conclude Dona.

Prezzo 13/04/2020 (€/1000 litri) Prezzo 4/5/2020 (€/1000 litri) Prezzo 11/5/2020 (€/1000 litri) Differenza cent/litro dal 11/5 al 4/5 Differenza in euro x pieno da 50 l da 13/4 a 11/5 BENZINA 1.422,27 1.374,28 1.362,01 -1,227 -3,01 GASOLIO 1.315,60 1.267,15 1.252,79 -1,436 -3,14

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mise

Dati 11 maggio 2020

PREZZO AL CONSUMO €/1000 litri ACCISA TOTALE IMPOSTE (Iva + accise) % IMPOSTE BENZINA 1.362,01 728,4 974,01 71,5 GASOLIO 1.252,79 617,4 843,31 67,3

