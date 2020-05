Ragusa. Mucca scappa dal macello e viene uccisa a colpi di pistola dalle Forze dell’Ordine

Agenpress – “Scene da Far West pochi minuti fa in città, dove una mucca è stata uccisa a colpi di pistola dalle forze dell’ordine. Camminava spaventata fra le auto. Sul posto decine di agenti fra Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale, vigili del fuoco. Neanche se fosse in atto la caccia al peggior criminale d’Italia”.