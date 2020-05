Fase 2, On. Librandi (IV): Il campionato può riprendere in sicurezza così come in altri Paesi Europei

Agenpress. “Il calcio per il nostro Paese è una grandissima risorsa economica, la mole di lavoratori che si aggira è molto ampia, così come possono ripartire fabbriche, aziende, uffici, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, sarebbe cosa giusta ripartisse anche il campionato così come in altri Paesi Europei, è possibile ripartire in sicurezza rispettando le norme, ma soprattutto mettendo in moto meccanismi di prevenzione in modo da evitare il contagio, direi che è arrivato il momento di avviare davvero la Fase 2, senza abbandonare nessun settore, neanche il calcio.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).