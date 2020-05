Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Turismo italiano minacciato dalla Germania: occhio”

Agenpress. “Nel silenzio della politica che sa solo fare risse inutili, passa quasi in silenzio il fatto che la Germania ha chiuso le frontiere a spagnoli ed italiani mentre ha riaperto per tutti gli altri cittadini Shengen minacciando il turismo italiano. Questo comporta un grave danno per il nostro Paese ed è la conferma che il Paese della Merkel cerca un corridoio privilegiato verso la Croazia.

Il Ministro italiano per il Turismo si faccia valere subito in sede europea o studi alternative con turismo di altre nazionalità. La Germania sta commettendo un atto gravissimo e scorretto. Si cerchi di riprendere relazioni commerciali immediate con le compagnie low cost trovando alternative”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.