Fase 2. Riaperture 18 maggio. Ecco cosa si può fare. Stop al modulo di autocertificazione

Agenpress -Governo e Regioni hanno trovato l’accordo e il CdM ha approvato il decreto legge quadro, in attesa del relativo DPCM, la cui emanazione è prevista tra sabato e domenica.

A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio

regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento

più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.

19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare

aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi

di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente

ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero

per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,

abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale

possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio

nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico

effettivamente presente in dette aree.

4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i

soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità

sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al

ricovero in una struttura sanitaria.

5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o

aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che

rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio

di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le

singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei

protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche

e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e

proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge

25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.

7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al

comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione

dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in

condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento

della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le

condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

Sono così introdotte significative novità per questa Fase 2. Di seguito alcune importanti misure contenute nel decreto e riguardanti la libera circolazione: