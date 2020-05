Kluge (Oms Europa): “In autunno potrebbe esserci una seconda ondata di Covid-19”

Agenpress. Il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge, in un’intervista al quotidiano britannico Daily Telegraph dichiara:

“L’allentamento del lockdown in tanti Paesi europei non deve essere l’occasione per festeggiare la fine del Coronavirus“.

“Sono molto preoccupato e non escludo su una possibile ripresa del virus. In autunno potrebbe esserci una seconda ondata di Covid e un’altra di influenza stagionale. Le persone pensano che il lockdown sia finito ma nulla è cambiato, va messo in atto il pacchetto completo di misure“.