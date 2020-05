Dl Rilancio, Cavallaro (Cisal): investimenti per sburocratizzare occupazione e sistema pensionistico

Agenpress. “Diamo atto al Governo di aver, attraverso il decreto Rilancio, guardato oltre l’emergenza ma adesso bisogna costruire la strada per superare situazioni di disagio e carenze strutturali che condizionano da sempre il Paese”.

Lo ha detto il Segretario Generale della Cisal Francesco Cavallaro commentando la manovra economica approvata dal Consiglio dei Ministri, ora in dibattimento in Parlamento. “Non possiamo ritenerci soddisfatti a pieno dalle misure varate, ma vogliamo rimanere fiduciosi.

Per estensione e complessità – continua Cavallaro – evidentemente non può essere un decreto perfetto e preciso in ogni sua parte, ecco perché auspichiamo correzioni per colmare le lacune che si sono evidenziate in questa drammatica vicenda.

Per favorire il massiccio accesso al lavoro dei giovani e far ripartire l’Italia – aggiunge – ci aspettiamo indispensabili ulteriori e massicci investimenti pubblici per sburocratizzare la macchina amministrativa e stimolare una veloce crescita dell’occupazione rivedendo – conclude – anche le attuali norme sul sistema pensionistico”.