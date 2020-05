Agenpress. È morto Michel Piccoli aveva 94 anni. Era uno dei monumenti del cinema europeo: dal “Disprezzo” di Jean Luc Godard alla “Grande Abbuffata” di Ferreri, sono innumerevoli i ruoli da protagonista in film indimenticati.

L’annuncio è stato dato oggi dalla sua famiglia. In un comunicato si precisa che il decesso è avvenuto lo scorso 12 maggio in seguito ad un ictus. Si è spento tra le braccia della moglie Ludivine et dei figli Inord e Missia.