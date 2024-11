La leggenda della musica americana Quincy Jones è morto. Aveva 91 anni

AgenPress. Quincy Jones, iconico produttore e musicista statunitense, è morto all’età di 91 anni nella sua casa in California. Con una carriera di oltre settant’anni, Jones ha plasmato la musica contemporanea lavorando con artisti come Michael Jackson, per cui ha prodotto album rivoluzionari come Thriller.

Ha lavorato, tra gli altri, con George Benson, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Miles Davis, Billie Holiday, Peggy Lee ed Ella Fitzgerald. Ha avuto anche un’amicizia permanente con Ray Charles.

“E anche se questa è una perdita incredibile per la nostra famiglia – si legge in una dichiarazione della famiglia – , celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ce ne sarà mai un altro come lui”, continua la dichiarazione. “Attraverso la musica e il suo amore sconfinato, il cuore di Quincy Jones batterà per sempre.” Al posto dei fiori, la famiglia ha chiesto che fossero fatte donazioni alla Jazz Foundation of America.

Nella sua carriera di circa 70 anni, ha vinto 28 premi Grammy. La rivista Time lo ha nominato uno dei musicisti jazz più influenti del 20° secolo.