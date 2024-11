“A tu per tu con Silvan” il re dei maghi in scena al Teatro Italia

AgenPress. La magia è stata la sua vita e la sua vita è stata una magia. Il Maestro Silvan non ha bisogno di presentazioni dato che la sua carriera ha raggiunto l’apice del successo e varcato i confini nazionali. E’ stato, infatti, l’unico illusionista non statunitense ad aver vinto, tra l’altro per ben due volte, il premio “Magician of the Year” al pari di mostri sacri come David Copperfield e Lance Burton.

Nonostante l’escalation di successi in tutto il mondo, conquistati con determinazione, tenacia, sacrificio, il mago dei maghi è sempre stato una persona speciale e, soprattutto, grata al pubblico che lo ha seguito ovunque con affetto. A tutti gli appassionati di ogni generazione sarà dedicato uno spettacolo unico nel suo genere, che lo vedrà protagonista assoluto: “A tu per tu con Silvan”, in scena al Teatro Italia il 7 dicembre 2024.

La magia e il suo segreto senza tempo, le storie incredibili, le emozioni autentiche, saranno al centro di questo omaggio alla carriera che lo ha reso celebre, consacrandolo vero e proprio pioniere delle arti magiche.

Il 7 dicembre il suo viaggio nel tempo sarà ospitato sul palco per un appuntamento imperdibile, inserito nel contesto della tre giorni del Trofeo Arsenio il prestigioso e storico premio della Magia Romana, organizzato dal più giovane presidente d’Italia Davide Spada, che si terrà invece dal 6 all’8 dicembre al Teatro Primo Piano in via Tiburno 33 con convegni, conferenze, concorsi e cena di gala.

Poter partecipare come spettatore ad uno spettacolo di Silvan significa vivere un’esperienza indimenticabile, letteralmente sospesi in una realtà magica, impossibile mancare!