Pakistan: esplode una bomba, sei paramilitari uccisi

Agenpress – Sei paramilitari sono stati uccisi e quattro feriti durante l’esplosione di una bomba al passaggio del loro veicolo nella provincia del Baluchistan, nel sud-ovest del Pakistan. Lo ha riferito una fonte ufficiale.

L’incidente è avvenuto durante un pattugliamento di routine nel distretto di Bolan, a circa 80 km a sud-est della capitale della provincia di Quetta.

L’attacco non è stato rivendicato, ma si pensa possano essere i separatisti che chiedono più autonomia e imperversano da anni in questa regione. In un precedente incidente avvenuto all’inizio del mese, rivendicato dall’esercito di liberazione del Baluchistan, un gruppo separatista locale, sei soldati sono stati uccisi in un attacco simile. La provincia del Baluchistan, al confine con Afghanistan e Iran, è abitata da sette milioni di persone ed è la più grande e incandescente delle quattro province federate del Pakistan.