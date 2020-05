Pakistan. Cade un aereo passeggeri, a bordo 100 persone

Agenpress – Un aereo passeggeri della compagnia di bandiera pakistana, con oltre 100 persone a bordo, si e’ schiantato durante l’atterraggio all’aeroporto di Karachi, nel sud-est del Pakistan.

Lo riportano i media internazionali e lo conferma alla Reuters un portavoce delle Pakistan International Airlines. Non sono ancora note le cause del disastro. L’aereo proveniva da Lahore. Testimoni hanno riferito che l’Airbus A320 ha tentato di atterrare due o tre volte prima di schiantarsi in una zona residenziale vicino all’aeroporto internazionale di Jinnah. Le televisioni locali hanno mostrato fumo proveniente dall’aeroporto. Sul posto diverse ambulanze. Numerose abitazioni sono state distrutte dall’aereo

Lo riferiscono i media internazionali secondo cui non ci sono sopravvissuti a bordo dell’Airbus A320 della compagnia di bandiera pakistana e almeno dieci persone sono rimaste ferite a terra. Il volo era partito da Lahore e stava per atterrare quando, secondo una prima ricostruzione, è precipitato a causa di un guasto tecnico.

L’aereo in fase di atterraggio aveva riportato un “problema tecnico”, ha detto il portavoce della compagna Pia, Abdullah Khan, in una dichiarazione video. “L’ultima cosa che abbiamo sentito dal pilota è che aveva un problema tecnico”, ha detto Khan: “E’ un incidente veramente tragico”.

Secondo Abdullah Hafeez, il portavoce della Pakistan International Airlines, la compagnia di bandiera pakistana a cui apparteneva l’aereo precipitato, “dire qualsiasi cosa in questo momento sarebbe prematuro. Il nostro equipaggio è addestrato a gestire gli atterraggi di emergenza. Tutte le mie preghiere sono con le famiglie. Continueremo a fornire informazioni in modo trasparente”.“