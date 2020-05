Usa. Sparatoria base navale di Corpus Christi. FBI, “legata al terrorismo”

Agenpress – L’attacco di ieri alla base aeronavale Corpus Christi in Texas nel quale l’assalitore è morto e un militare è rimasto ferito e’ legato al terrorismo. Lo ha riferito il dirigente dell’Fbi Leah Greeves in una conferenza stampa, senza rendere nota l’identità del killer e descrivere i motivi del suo gesto. “Potrebbe esserci una seconda persona di interesse in fuga nella comunità ma incoraggiamo la gente a stare calma”, ha aggiunto Greeves.

La guardia all’ingresso è rimasta ferita (non gravemente) ma è riuscita a fermare l’assalitore attivando la barriera che ha impedito alla sua vettura di entrare. Il personale della base ha risposto al fuoco “neutralizzando” il killer ma il lockdown è durato varie ore. La sparatoria arriva tre giorni dopo che l’Fbi ha rivelato che Mohammed Saeed Alshamrani, il militare saudita autore della strage nella base aeronavale americana di Pensacola (Florida) dove si stava addestrando, era rimasto regolarmente in contatto per anni con Al-Qaida, anche la notte prima del suo attacco.