Agenpress. “Si sta perdendo troppo tempo in chiacchiere ed in nomi improponibili da attribuire ad eventuali integrazioni del Mes, mentre l’Europa si diverte nei giochi di parole, in Italia molti commercianti, piccoli imprenditori, negozianti chiudono.

Il punto è che i fondi del Mes ci serviranno, ma la Maggioranza (come sempre) è spaccata, bisogna trovare un punto d’incontro, perché se l’attesa continua a protrarsi i danni saranno troppo grandi.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).