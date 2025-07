Caldo in Europa: a Parigi il livello di allerta più alto. La Torre Eiffel chiusa al pubblico

AgenPress. La Francia sta soffrendo per le alte temperature. Secondo l’agenzia meteorologica Météo France, il secondo livello di allerta più alto è in vigore in 68 dei 96 dipartimenti della Francia continentale. Solo lungo la Manica e al confine con il Belgio le temperature sono attualmente più basse in Francia. Il Ministro della Salute Yannick Neuder ha dichiarato che gli ospedali sono pronti a ricoverare le persone che soffrono di problemi di salute causati dall’ondata di calore. Le cliniche si stanno preparando proprio come farebbero per un’epidemia influenzale.

1.350 scuole sono state chiuse completamente o solo nel pomeriggio. I vigili del fuoco erano in stato di allerta in molte località perché diversi incendi erano già scoppiati in campi aridi e in zone selvagge.

Secondo Météo France, le temperature in Francia non scenderanno sotto i 20 gradi Celsius da nessuna parte, nemmeno di notte. Sono previste massime tra i 36 e i 40 gradi Celsius, con punte massime che in alcuni casi raggiungeranno anche i 41 gradi Celsius. “L’allerta rossa corrisponde a un’ondata di calore estrema, eccezionale per durata, intensità ed estensione geografica”, ha spiegato il servizio meteorologico. Ha inoltre “ripercussioni significative sulla salute dell’intera popolazione”.

Per Parigi, questa è la prima volta in cinque anni che viene dichiarato il livello di allerta più alto per il caldo. Sono state imposte restrizioni al traffico nell’area metropolitana di Parigi. A causa degli elevati livelli di ozono dovuti al caldo, solo i veicoli con le emissioni più basse possono circolare a Parigi e nella sua periferia fino a mezzanotte. Inoltre, a partire da lunedì, il limite di velocità sarà ridotto di 20 chilometri orari, ha annunciato la polizia.

La Torre Eiffel, probabilmente il monumento più famoso della città, rimarrà chiusa al pubblico fino a mercoledì a causa del caldo. Il primo e il secondo piano della struttura alta 330 metri rimarranno accessibili. Tuttavia, gli operatori hanno avvertito: “Ricordatevi di proteggervi dal sole e di bere molti liquidi”. Fontanelle d’acqua saranno a disposizione dei visitatori in coda lungo il percorso verso la Torre Eiffel.