Salvini. 1,2 mln percepiscono reddito cittadinanza. Quanti hanno trovato lavoro?

Agenpress – “Parlando di reddito di cittadinanza, la settimana prossima andremo a visitare la sede dell’Anpal, i famosi ‘navigator’. 1,2 milioni di italiani percepiscono il reddito ma vorremmo sapere in quanti hanno ricominciato a lavorare”.

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la presentazione del ddl di riforma fiscale della Lega, insieme a Armando Siri.

“Con 13 miliardi si aiuterebbero, semplificando la vita e riducendo l’imposizione fiscale, 10 milioni di famiglie italiane. A meno che qualcuno voglia usare quei soldi in Redditi di cittadinanza o assistenza. Sono due visioni di vita diverse”, ha aggiunto. “La maggior spesa iniziale si trasformerebbe poi in maggior introito per lo Stato. Più consumi e meno evasione”.

“Basta con la giungla delle aliquote e delle detrazioni: la proposta della Lega è la flat tax, pagare meno per pagare tutti”, prosegue. “Il nostro obiettivo, con questi 46 articoli – spiega Armando Siri – è fare una riforma generale del fisco, che prevede il taglio delle tasse. Oggi se vuoi fare straordinario lo Stato oggi ti punisce. Il nostro obbiettivo è creare lavoro e aiutare gli investimenti”.