Usa. Trump firma l’ordine esecutivo contro i social media: via l’immunità legale

Agenpress – Donald Trump ha firmando l’ordine esecutivo che punta a eliminare l’immunità legali contro eventuali cause per i contenuti pubblicati sulla piattaforma. La Casa Bianca fa quindi sapere che con questo provvedimento i social media perdono l’immunità legale.

Una legislazione specifica sui social, che si andrà ad aggiungere all’ordine esecutivo. Il presidente sa che probabilmente la sua decisione verrà portata in tribunale ma non si dice preoccupato a riguardo. La guerra di Trump ai social media nasce dopo la polemica con Twitter, che ha etichettato come non veritieri due post del presidente degli Stati Uniti. Scatenando la sua ira.

Trump accusa ora Twitter di assumere “posizioni editoriali” e soprattutto di fare “attivismo politico” quando decide di intervenire sui singoli tweet degli utenti, come avvenuto nel suo caso. Il presidente degli Stati Uniti rivendica: “Oggi noi difendiamo la libera espressione da uno dei pericoli più grandi”. Nelle scorse Trump aveva annunciato che sarebbe arrivato questo provvedimento, scrivendo proprio su Twitter. E scatenando anche la risposta di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook: “Bisogna prima capire che cosa intenda fare, tuttavia, in linea generale, non mi sembra una giusta reazione da parte del governo censurare una piattaforma perché si è preoccupati della censura”.