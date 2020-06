Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Accertare se e chi terrorizza il Paese”

Agenpress. “Alla trasmissione su Rai 3 Mezzo’ora in più, il noto ed autorevole medico del San Raffaele in tema Covid, prof. Alberto Zangrillo ha dichiarato: “Da un punto di vista clinico (il Covid) non esiste più.

Ci sciorinano una serie di numeri con evidenza zero”. Ed ha sostenuto che queste cifre finiscono con il terrorizzare. Il prof. Zangrillo arriva, sia pur da angolazioni differenti, alle stesse posizioni del generale Antonio Pappalardo definito negazionista. A questo punto, davanti a parole tanto chiare e pronunciate da fonte stimata ed autorevole, il Ministro Speranza e l’ISS chiariscano se esiste e chi terrorizza il Paese”.

Lo dichiara, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.